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    Издевательства, драки и первая любовь: звезды расскажут НТВ о своем детстве

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    Издевательства, драки и первая любовь: звезды расскажут НТВ о своем детстве

    Издевательства, драки и первая любовь: звезды расскажут НТВ о своем детстве

      В ближайшее воскресенье зрители НТВ впервые увидят звезд такими, какими их никто раньше не видел, и узнают новые подробности их жизни от друзей детства.

      В гости к Лере Кудрявцевой и Оскару Кучере придут звезды и их не известные широкой аудитории друзья — из школ, училищ, институтов и просто из соседнего двора. Они расскажут, какими знаменитости были раньше, за что и как их дразнили, а за что, наоборот, уважали.

      Валерия Гай Германика поделится трагическими событиями, которые произошли в ее жизни из-за конфликта в школе.

      Телезрители узнают подробности жизни Лолиты в Тамбове, а друзья артистки расскажут о ее неизвестных до сегодняшнего дня романах.

      В студии программы появится первый возлюбленный Алёны Алиной. Он расскажет, как складывались их отношения, когда молодому человеку было 17, а будущей поп-диве 14 лет.

      Продюсерам программы удалось найти школьные фотографии знаменитостей, и телезрители смогут сравнить, как блистающие сейчас на экране и сцене артисты выглядели в юности, когда Дмитрий Нагиев занимался самбо, а Вера Брежнева выглядела старше, чем сейчас, а одноклассники певицы и актрисы дразнили ее «верблюдом».

      Звездными гостями проекта станут: Анастасия Стоцкая, Валерия Гай Германика, Елена Захарова.

      Смотрите очередной выпуск программы «Звезды сошлись» в воскресенье 25 марта, в 21:50 на НТВ.

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