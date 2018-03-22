В Солсбери госпитализирован второй полицейский после отравления Скрипаля

Второй британский полицейский, расследовавший отравление
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, попал в больницу.
Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на собственный источник, сотрудник полиции госпитализирован с подозрением на отравление.
Источник: «Второй офицер полиции, расследующий атаку с использованием вещества нервно-паралитического действия, находится в больнице с подозрением на отравление».
Газета отмечает, что пострадавший полицейский контактировал с объектом, который был «вторично заражен». Также сообщается, что правоохранитель пострадал незначительно — у него «„легкие симптомы“, включая раздражение кожи».
Бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломатов, а делегация британских политиков и королевская семья отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.
Источник: «Второй офицер полиции, расследующий атаку с использованием вещества нервно-паралитического действия, находится в больнице с подозрением на отравление».
Газета отмечает, что пострадавший полицейский контактировал с объектом, который был «вторично заражен». Также сообщается, что правоохранитель пострадал незначительно — у него «„легкие симптомы“, включая раздражение кожи».
Бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломатов, а делегация британских политиков и королевская семья отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.
Комментарии