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    В Солсбери госпитализирован второй полицейский после отравления Скрипаля

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    В Солсбери госпитализирован второй полицейский после отравления Скрипаля

    В Солсбери госпитализирован второй полицейский после отравления Скрипаля

    Второй британский полицейский, расследовавший отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, попал в больницу.

    Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на собственный источник, сотрудник полиции госпитализирован с подозрением на отравление.

    Источник: «Второй офицер полиции, расследующий атаку с использованием вещества нервно-паралитического действия, находится в больнице с подозрением на отравление».

    Газета отмечает, что пострадавший полицейский контактировал с объектом, который был «вторично заражен». Также сообщается, что правоохранитель пострадал незначительно — у него «„легкие симптомы“, включая раздражение кожи».

    смотретьСМИ: Лондон пытается убедить союзников выслать послов РФ
    СМИ: Лондон пытается убедить союзников выслать послов РФ
    Бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломатов, а делегация британских политиков и королевская семья отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.

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