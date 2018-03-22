Спиленное дерево убило семилетнюю девочку в Новгородской области

В Новгородской области выясняют обстоятельства гибели семилетней девочки.
Трагедия произошла в Боровичском районе. На ребенка у здания администрации Травковского сельского поселения упало спиленное дерево. В результате девочка получила смертельную травму.
Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в новгородском управлении СК.
Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в новгородском управлении СК.
Комментарии