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    Спиленное дерево убило семилетнюю девочку в Новгородской области

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    • Фото: СК РФ
    Спиленное дерево убило семилетнюю девочку в Новгородской области

    Спиленное дерево убило семилетнюю девочку в Новгородской области

    Спиленное дерево убило семилетнюю девочку в Новгородской области
  • Фото: СК РФ

    • В Новгородской области выясняют обстоятельства гибели семилетней девочки.

    Трагедия произошла в Боровичском районе. На ребенка у здания администрации Травковского сельского поселения упало спиленное дерево. В результате девочка получила смертельную травму.

    Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в новгородском управлении СК.

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