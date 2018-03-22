Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Сейм Латвии принял закон об отмене русского языка в школах

    3 комментария

    Сейм Латвии принял закон об отмене русского языка в школах

    Сейм Латвии принял закон об отмене русского языка в школах

    Парламент Латвии принял в окончательном чтении закон о переводе обучения во всех школах на латышский язык.

    За это решение проголосовало большинство депутатов Сейма, сообщает РИА Новости. Теперь окончательный отказ латвийских школ от русского языка должен одобрить президент страны.

    В январе этого года поправки к закону об образовании были приняты латвийском правительством. Предполагается, что языковая реформа стартует 1 сентября 2019 года и завершится к 1 сентября 2021 года. В течение этого времени обучение в школах нацменьшинств будет постепенно переводиться на латышский язык.

    смотреть«Лингвистический геноцид»: бизнес и школы в Латвии готовятся к запрету русского языка
    «Лингвистический геноцид»: бизнес и школы в Латвии готовятся к запрету русского языка
    Абсолютное большинство школ нацменьшинств в Латвии — с русским языком обучения. Представители многочисленной русской общины говорят, что образовательная реформа нарушает права человека. В стране регулярно проходят митинги, участники которых обвиняют власти в «геноциде русского языка».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru