Искалеченная мужем жительница Серпухова получила механическую руку: фото

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачёва, на которую напал ревнивый муж, показала свою новую руку.
Женщина рассказала, что в Германии ей сделали два протеза — один более функциональный и другой для «черновой работы».
Маргарита Грачёва: «Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять! Всем яркой и запоминающейся весны!»
Также на своей странице в соцсети Маргарита рассказала, что теперь ей предстоит пройти курс реабилитации для левой руки в Петербурге.
Напомним, шокирующее преступление произошло в конце прошлого года в подмосковном Серпухове. Ревнивый мужчина, заподозривший супругу в неверности, вывез жену в лес и несколько часов издевался над ней, а потом отрубил ей кисти обеих рук. Одну кисть медики смогли восстановить.
Маргарита Грачёва: «Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять! Всем яркой и запоминающейся весны!»
Также на своей странице в соцсети Маргарита рассказала, что теперь ей предстоит пройти курс реабилитации для левой руки в Петербурге.
Напомним, шокирующее преступление произошло в конце прошлого года в подмосковном Серпухове. Ревнивый мужчина, заподозривший супругу в неверности, вывез жену в лес и несколько часов издевался над ней, а потом отрубил ей кисти обеих рук. Одну кисть медики смогли восстановить.
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