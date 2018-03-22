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    Искалеченная мужем жительница Серпухова получила механическую руку: фото

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    • Фото: Маргарита Грачёва
    Искалеченная мужем жительница Серпухова получила механическую руку: фото

    Искалеченная мужем жительница Серпухова получила механическую руку: фото

    Искалеченная мужем жительница Серпухова получила механическую руку: фото
  • Фото: Маргарита Грачёва

    • Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачёва, на которую напал ревнивый муж, показала свою новую руку.

    Женщина рассказала, что в Германии ей сделали два протеза — один более функциональный и другой для «черновой работы».

    Маргарита Грачёва: «Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять! Всем яркой и запоминающейся весны!»

    Также на своей странице в соцсети Маргарита рассказала, что теперь ей предстоит пройти курс реабилитации для левой руки в Петербурге.

    смотретьОтрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью
    Отрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью
    Напомним, шокирующее преступление произошло в конце прошлого года в подмосковном Серпухове. Ревнивый мужчина, заподозривший супругу в неверности, вывез жену в лес и несколько часов издевался над ней, а потом отрубил ей кисти обеих рук. Одну кисть медики смогли восстановить.

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