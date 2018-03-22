В Северную столицу приехал мастер геометрической абстракции

Впервые за всю свою карьеру с персональной выставкой в Россию приехал американский художник Шон Скалли.

В Петербурге в качестве площадки для 25 избранных работ один из крупнейших мастеров современного искусства выбрал Мраморный дворец. Уже более полувека Скалли создает индивидуальную художественную манеру, в которой сочетаются и традиции абстрактного искусства начала ХХ века, и собственная философия восприятия окружающего мира. Две системы гармонируют настолько, что сглаживать углы и не приходится.



Шон Скалли, художник (США): «Эта структура глубоко внутри меня самого. Мое сознание очень архитектурно по своей природе, и даже природа на картинах получается очень организованной. Накладывает отпечаток и то, что я городской житель, и, используя такие повторяющиеся формы, я чувствую их ритмичность и даже романтическую музыкальность».



Живопись Скалли зачастую состоит из нескольких панелей. В основном художник пишет маслом, иногда накладывая краску толстыми слоями и создавая при этом объемные текстурные поверхности. Такие геометрические абстракции пользуются большим спросом и хранятся в постоянных коллекциях многих музеев и галерей по всему миру.