Петербургские звезды спорта и театра провели аукцион в помощь больным детям

В отеле на набережной Мойки состоялся благотворительный вечер, организованный супругами футболистов «Зенита».

В одном из дорогих отелей в центре Петербурга на вечернем коктейле собрались звезды спорта, актеры и бизнесмены, но не просто, чтобы посверкать бриллиантами, поразить друг друга нарядами от-кутюр и попасть в глянцевые журналы. На благотворительном вечере «Оскар и Розовая дама» собрали больше 5 млн рублей. Эти деньги помогут детям, которые сейчас находятся в петербургских хосписах и больницах.



Благотворительный аукцион совместно организовали французская компания и супруги известных футболистов — Екатерина Смольникова и Виктория Шатова. Они уже несколько лет профессионально занимаются благотворительностью.



Среди лотов — футболки Элдрика Вудса, Неймара, Роналду, игровая майка Лионеля Месси. Хоккей представлен клюшками мировой элиты — Александра Овечкина, Ильи Ковальчука и Евгения Малкина.



Екатерина Смольникова, соруководитель благотворительного фонда: «Мы очень тщательно подбирали лоты. Очень сложно. На это ушло больше года. Достали лоты через три пожатия. Это работает».



Всего лотов было восемь, но прежде чем за них стали бороться, организаторы сделали очень мудрый и деликатный ход. В зал пригласили актрису Алису Фрейндлих, в репертуаре которой есть моноспектакль «Оскар и Розовая дама», который отражает философию этого благотворительного вечера.



Максимальная сумма в 1 млн 200 тыс. рублей была выручена за клюшки. Футболку Лионеля Месси оценили в 850 тыс. рублей. Криштиану Роналду уступил немного, а в общей сложности, за вечер было собрано более 5 млн рублей, сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба.