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    Дрейфовавшую на льду Финского залива собаку спасли с помощью надувного матраса. Ленинградская область, Финский залив, животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДрейфовавшую на льду Финского залива собаку спасли с помощью надувного матраса

    Дрейфовавшую на льду Финского залива собаку спасли с помощью надувного матраса

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    Дрейфовавшую на льду Финского залива собаку спасли с помощью надувного матраса

    Дрейфовавшую на льду Финского залива собаку спасли с помощью надувного матраса

    Дрейфовавшую на льду Финского залива собаку спасли с помощью надувного матраса

      В Сосновом Бору под Петербургом зоозащитники спасли оказавшуюся на льдине дворнягу.

      Первой тревогу забила Василиса Рыжикова — руководитель общественной организации «Котопес». Женщина заметила у пирса мечущуюся на отколовшемся куске льда собаку.

      После публикации новости в социальных сетях нашлись добровольцы, предложившие перетащить животное на сушу, предварительно сделав укол снотворного. Для транспортировки уснувшего пса использовали надувной матрас. Спасательная спецоперация заняла в общей сложности три часа.

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