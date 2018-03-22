Дрейфовавшую на льду Финского залива собаку спасли с помощью надувного матраса

В Сосновом Бору под Петербургом зоозащитники спасли оказавшуюся на льдине дворнягу.

Первой тревогу забила Василиса Рыжикова — руководитель общественной организации «Котопес». Женщина заметила у пирса мечущуюся на отколовшемся куске льда собаку.



После публикации новости в социальных сетях нашлись добровольцы, предложившие перетащить животное на сушу, предварительно сделав укол снотворного. Для транспортировки уснувшего пса использовали надувной матрас. Спасательная спецоперация заняла в общей сложности три часа.