Живая история: в Петербурге ищут переписчиков для онлайн-дневников

Основатели знаменитой
онлайн-библиотеки дневников «Прожито» объявили набор волонтеров на берегах Невы.
Ровно два года назад в Москве создатели проекта устроили первую лабораторию для добровольцев, готовых расшифровывать послания из прошлого. Первый организованный набор в Северной столице устроили в Ржевской библиотеке.
Новичкам предложили поработать с дневником 1926 года. Этот период обычно вызывает самый активный интерес у историков. Впрочем, по мнению создателей онлайн-хранилища дневников, каждый документ здесь — сокровище. Будь то 70-летняя хроника наблюдений орнитолога или зашифрованные записки юного москвича середины 30-х.
Сегодня в электронном архиве «Прожито» — более двух тысяч дневников, из которых почти половина — впервые опубликованы. Полвека отечественной истории можно с легкостью уместить в девять тысяч ежедневных заметок. То, что это подлинные свидетельства, сомневаться не приходится. Всё, что попадает на сайт, проходит серьезную проверку.
Корреспондент НТВ Юлия Олещенко увидела, как создается цифровое хранилище для живой истории.
Новичкам предложили поработать с дневником 1926 года. Этот период обычно вызывает самый активный интерес у историков. Впрочем, по мнению создателей онлайн-хранилища дневников, каждый документ здесь — сокровище. Будь то 70-летняя хроника наблюдений орнитолога или зашифрованные записки юного москвича середины 30-х.
Сегодня в электронном архиве «Прожито» — более двух тысяч дневников, из которых почти половина — впервые опубликованы. Полвека отечественной истории можно с легкостью уместить в девять тысяч ежедневных заметок. То, что это подлинные свидетельства, сомневаться не приходится. Всё, что попадает на сайт, проходит серьезную проверку.
Корреспондент НТВ Юлия Олещенко увидела, как создается цифровое хранилище для живой истории.
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