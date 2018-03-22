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    Король мюзиклов Эндрю Уэббер отмечает юбилей. музыка и музыканты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКороль мюзиклов Эндрю Уэббер отмечает юбилей

    Король мюзиклов Эндрю Уэббер отмечает юбилей

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    Король мюзиклов Эндрю Уэббер отмечает юбилей

    Король мюзиклов Эндрю Уэббер отмечает юбилей

    Король мюзиклов Эндрю Уэббер отмечает юбилей
    • Фото: Associated Press © 2018, Evan Agostini

      • Он придумывал новые стили, создавал шедевры и получал самые престижные награды — композитору Эндрю Ллойду Уэбберу сегодня исполняется 70. Мелодии из его мюзиклов с первых нот узнают даже те, кто никогда не был поклонником этого жанра.

      Королем мюзиклов его нарекла пресса. А звание барона даровала королева Елизавета. Лорд Ллойд-Уэббер, барон Сидмонтонский, покорил и театральный мир, и Голливуд.

      С его лёгкой руки по подмосткам всей планеты пробежали «Кошки». Мюзикл был поставлен в трнх десятках стран. Благодаря маэстро весь мир узнал и словосочетание «рок-опера». Постановку «Иисус Христос — суперзвезда» называют Евангелием от Уэббера. Мюзикл вызвал протесты верующих, что не помешало ему продержаться на мировых сценах почти полвека и пережить несколько экранизаций.

      На киноэкраны шагнула и «Эвита». Роль Эвы Перон — первой леди Аргентины — исполнила Мадонна. Композиция «You Must Love Me» удостоилась «Оскара» за лучшую песню.

      Выдвигали на «Оскар» и композицию из «Призрака Оперы». Но в этом случае неудачно, да и сам фильм особой любви не снискал. А вот успех театральных постановок был феноменальным. На сценах по всему миру «Призрака» посмотрели более ста миллионов зрителей.

      Успех сопутствует Уэбберу и в финансах. Мало кто из композиторов может похвастаться состоянием более чем в миллиард евро. Интересно, что оставлять гигантский капитал детям он не планирует — большую часть денег обещает завещать благотворительным организациям. А дети, по мнению Уэббера, должны пробиваться сами.

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