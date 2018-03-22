Илон Маск может заработать 55 млрд долларов за десять лет

Глава компании Tesla Илон Маск может получить рекордное вознаграждение для наемного менеджера.

Акционеры проголосовали за то, чтобы вместо гарантированного оклада Маск получал компенсацию по результатам работы. Таким образом, всего за десять лет он может заработать 2 млрд 600 млн долларов. Правда, для этого Tesla должна достигнуть 12 рубежей по рыночной стоимости.



Есть и множество других целей, за достижение которых Маск будет получать новые бонусы. Если все будет складываться идеально, то Маск вообще заработает за десять лет 55 млрд долларов. Правда, для этого стоимость компании Tesla должна взлететь в 10 раз. А это проблема, учитывая, что прибыль по итогам года она еще не приносила ни разу.



