Памфилова пообещала серьезное обновление избирательных комиссий

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что по итогам прошедших выборов сменяться главы минимум двух региональных избирательных комиссий.
Памфилова не стала уточнять, в каких именно регионах сменятся руководители комиссий, отметив, что сейчас готовится их «большое обновление» по всей стране.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Грядет большое обновление всех участковых комиссий. И мы все факты, как отработали наши коллеги на этих выборах, будем учитывать».
Также Памфилова сообщила, что у ЦИК есть серьезные претензии к избирательной системе Петербурга. Она, подчеркнула Памфилова, нуждается в искоренении «системных пороков», передает «Интерфакс».
Кроме того, глава ЦИК жестко прокомментировала инцидент на участке в Карачаево-Черкессии, где наблюдатель оскорбил избирателей, назвав их «баранами».
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Была бы я там… Вне всяких приличий — получил бы в морду. Представители Кавказа люди корректные, воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. У меня — получил бы в зубы».
Напомним, президентские выборы в России прошли 18 марта. Уверенную победу одержал Владимир Путин, который, по предварительным данным, набрал 76,69% — это более 56 миллионов голосов. Таким образом, был установлен абсолютный рекорд на выборах президента в новейшей истории РФ. Явка составила 67,49%.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Грядет большое обновление всех участковых комиссий. И мы все факты, как отработали наши коллеги на этих выборах, будем учитывать».
Также Памфилова сообщила, что у ЦИК есть серьезные претензии к избирательной системе Петербурга. Она, подчеркнула Памфилова, нуждается в искоренении «системных пороков», передает «Интерфакс».
Кроме того, глава ЦИК жестко прокомментировала инцидент на участке в Карачаево-Черкессии, где наблюдатель оскорбил избирателей, назвав их «баранами».
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Была бы я там… Вне всяких приличий — получил бы в морду. Представители Кавказа люди корректные, воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. У меня — получил бы в зубы».
Напомним, президентские выборы в России прошли 18 марта. Уверенную победу одержал Владимир Путин, который, по предварительным данным, набрал 76,69% — это более 56 миллионов голосов. Таким образом, был установлен абсолютный рекорд на выборах президента в новейшей истории РФ. Явка составила 67,49%.
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