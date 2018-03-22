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    Памфилова пообещала серьезное обновление избирательных комиссий

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    Памфилова пообещала серьезное обновление избирательных комиссий

    Памфилова пообещала серьезное обновление избирательных комиссий

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что по итогам прошедших выборов сменяться главы минимум двух региональных избирательных комиссий.

    Памфилова не стала уточнять, в каких именно регионах сменятся руководители комиссий, отметив, что сейчас готовится их «большое обновление» по всей стране.

    Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Грядет большое обновление всех участковых комиссий. И мы все факты, как отработали наши коллеги на этих выборах, будем учитывать».

    Также Памфилова сообщила, что у ЦИК есть серьезные претензии к избирательной системе Петербурга. Она, подчеркнула Памфилова, нуждается в искоренении «системных пороков», передает «Интерфакс».

    Кроме того, глава ЦИК жестко прокомментировала инцидент на участке в Карачаево-Черкессии, где наблюдатель оскорбил избирателей, назвав их «баранами».

    Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Была бы я там… Вне всяких приличий — получил бы в морду. Представители Кавказа люди корректные, воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. У меня — получил бы в зубы».

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