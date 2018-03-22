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    ЦИК 23 марта подведет окончательные итоги выборов президента

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    ЦИК 23 марта подведет окончательные итоги выборов президента

    ЦИК 23 марта подведет окончательные итоги выборов президента

    ЦИК 23 марта подведет окончательные итоги выборов президента
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Центризбирком России в пятницу, 23 марта планирует провести заседание, на котором будут официально подведены итоги голосования на выборах президента РФ.

    Об этом сегодня на заседании ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, итоговое заседание предполагается провести завтра.

    Выборы президента России состоялись в минувшее воскресенье, 18 февраля. По предварительным данным, явка на них составила 67,47%, а победу со значительным отрывом от конкурентов одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший около 76,7% голосов.

    Однако официальные итоги в ЦИК пообещали подвести только после тщательной проверки сообщений о возможных нарушениях. В целом же, по словам Эллы Памфиловой, нарушений было выявлено вдвое меньше, чем на выборах 2012 года. Так или иначе, главы как минимум двух региональных избиркомов уйдут в отставку, сообщила сегодня глава ЦИК. В частности, серьезные претензии имеются к избирательной системе Санкт-Петербурга.

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