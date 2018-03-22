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    Путин обсудил с Силуановым финансирование планов из послания Федеральному собранию. Минфин РФ, Недетский разговор с Владимиром Путиным. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Силуановым финансирование планов из послания Федеральному собранию

    Путин обсудил с Силуановым финансирование планов из послания Федеральному собранию

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    Путин обсудил с Силуановым финансирование планов из послания Федеральному собранию

    Путин обсудил с Силуановым финансирование планов из послания Федеральному собранию

      В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Министром финансов Антоном Силуановым.

      Главной темой разговора стало финансирование основных планов, заявленных в послании Федеральному собранию.

      Антон Силуанов: «В первую очередь, конечно, это меры и бюджетного, и налогового характера. Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создать источники для инвестиций».

      Министр особо отметил, что налоговое бремя не увеличится — работать будут в направлении улучшения сборов. Для малого бизнеса готовятся меры по упрощению работы. Будет уделено внимание развитию инфраструктурных проектов, которые станут источником дополнительного экономического роста.

      А в сфере здравоохранения бюджетные средства будут ориентированы, в первую очередь, на помощь нуждающимся. Вместо, как сказал Силуанов, старого советского принципа — всем по чуть-чуть.

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