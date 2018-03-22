Путин обсудил с Силуановым финансирование планов из послания Федеральному собранию

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Министром финансов Антоном Силуановым.

Главной темой разговора стало финансирование основных планов, заявленных в послании Федеральному собранию.



Антон Силуанов: «В первую очередь, конечно, это меры и бюджетного, и налогового характера. Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создать источники для инвестиций».



Министр особо отметил, что налоговое бремя не увеличится — работать будут в направлении улучшения сборов. Для малого бизнеса готовятся меры по упрощению работы. Будет уделено внимание развитию инфраструктурных проектов, которые станут источником дополнительного экономического роста.



А в сфере здравоохранения бюджетные средства будут ориентированы, в первую очередь, на помощь нуждающимся. Вместо, как сказал Силуанов, старого советского принципа — всем по чуть-чуть.