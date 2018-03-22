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    «М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд

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    «М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд

    «М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд

    Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» объявил о покупке сети «Эльдорадо» у своей материнской группы «Сафмар».

    Сумма сделки составит 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства «Эльдорадо». Как отметили в «М.Видео», эта сумма соответствует «справедливой рыночной оценке».

    В рамках сделки по покупке «Эльдорадо» компания возьмет у ВТБ кредит в 40 млрд рублей под залог 100% «М.Видео Менеджмент», а также товарных знаков «М.Видео» и «Эльдорадо». Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение уже принял совет директоров.

    В «М.Видео» уже заявили, что планируют сохранить оба бренда. Ожидается, что совместная выручка увеличится до 450 млрд рублей к 2022 году.

    «М.Видео» — крупнейшая розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники в России. Весной 2017 года более 57% акций «М.Видео» приобрела группа «Сафмар». Сеть «Эльдорадо» принадлежит этой группе с декабря 2016 года.

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