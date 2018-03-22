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    Савченко рассказала, как до нее сексуально домогались

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Савченко рассказала, как до нее сексуально домогались

    Савченко рассказала, как до нее сексуально домогались

    Савченко рассказала, как до нее сексуально домогались
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что во время службы в армии подвергалась сексуальным домогательствам со стороны начальника штаба своей военной части ВСУ.

    На заседания регламентного комитета парламента, которые решал вопрос о снятии с нее неприкосновенности, Савченко рассказала, что избежать приставаний ей удалось только после того, как она по совету знакомого прапорщика оправила в часть письмо, в котором сообщила, что является агентом СБУ. Об этом сообщает издание «Украинские вести».

    смотреть«Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку
    «Обрушить Раду, добить автоматами»: как Савченко из героини превратилась в террористку
    Ранее сегодня регламентный комитет Рады единогласно поддержал ходатайство генпрокурора Юрия Луценко, который просил разрешения привлечь Савченко к уголовной ответственности. Напомним, неделю назад Луценко с трибуны Верховной рады объявил, что Савченко планировала взорвать парламент и добить выживших депутатов.

    После сегодняшнего заседания Савченко покинула здание парламента, перед которым собрались два митинга. Участники одного митинга выступали в защиту женщины-депутата, другие, наоборот, кричали: «Измена!»

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