Савченко рассказала, как до нее сексуально домогались

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что во время службы в армии подвергалась сексуальным домогательствам со стороны начальника штаба своей военной части ВСУ.
На заседания регламентного комитета парламента, которые решал вопрос о снятии с нее неприкосновенности, Савченко рассказала, что избежать приставаний ей удалось только после того, как она по совету знакомого прапорщика оправила в часть письмо, в котором сообщила, что является агентом СБУ. Об этом сообщает издание «Украинские вести».
Ранее сегодня регламентный комитет Рады единогласно поддержал ходатайство генпрокурора Юрия Луценко, который просил разрешения привлечь Савченко к уголовной ответственности. Напомним, неделю назад Луценко с трибуны Верховной рады объявил, что Савченко планировала взорвать парламент и добить выживших депутатов.
После сегодняшнего заседания Савченко покинула здание парламента, перед которым собрались два митинга. Участники одного митинга выступали в защиту женщины-депутата, другие, наоборот, кричали: «Измена!»
Ранее сегодня регламентный комитет Рады единогласно поддержал ходатайство генпрокурора Юрия Луценко, который просил разрешения привлечь Савченко к уголовной ответственности. Напомним, неделю назад Луценко с трибуны Верховной рады объявил, что Савченко планировала взорвать парламент и добить выживших депутатов.
После сегодняшнего заседания Савченко покинула здание парламента, перед которым собрались два митинга. Участники одного митинга выступали в защиту женщины-депутата, другие, наоборот, кричали: «Измена!»
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