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    Взрыв в мурманской пятиэтажке устроил несостоявшийся самоубийца

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Львов
    Взрыв в мурманской пятиэтажке устроил несостоявшийся самоубийца

    Взрыв в мурманской пятиэтажке устроил несостоявшийся самоубийца

    Взрыв в мурманской пятиэтажке устроил несостоявшийся самоубийца
  • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Львов

    • Жилец мурманской многоэтажки, где после взрыва газа обрушился подъезд, признался, что хотел покончить с собой.

    О попытке суицида сам молодой человек рассказал во время допроса в больнице.

    Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обвинение ему еще не предъявлено.

    Отметим, что сейчас предполагаемый виновник взрыва находится в реанимационном отделении. У его палаты выставлена охрана, передает «Интерфакс».

    Напомним, взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске 20 марта. Здание было серьезно повреждено — обрушились стены, перекрытия и часть крыши. По последним данным, погибли три человека. Момент взрыва был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

    смотретьЖилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»
    Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»
    Ранее сообщалось, что причиной взрыва могли стать умышленные действия одного из жильцов — молодой житель Мурманска, имевший проблемы с законом, мог специально повредить газовое оборудование. При этом на его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание.

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