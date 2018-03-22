Взрыв в мурманской пятиэтажке устроил несостоявшийся самоубийца

Жилец мурманской многоэтажки, где после взрыва газа обрушился подъезд, признался, что хотел покончить с собой.
О попытке суицида сам молодой человек рассказал во время допроса в больнице.
Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обвинение ему еще не предъявлено.
Отметим, что сейчас предполагаемый виновник взрыва находится в реанимационном отделении. У его палаты выставлена охрана, передает «Интерфакс».
Напомним, взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске 20 марта. Здание было серьезно повреждено — обрушились стены, перекрытия и часть крыши. По последним данным, погибли три человека. Момент взрыва был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что причиной взрыва могли стать умышленные действия одного из жильцов — молодой житель Мурманска, имевший проблемы с законом, мог специально повредить газовое оборудование. При этом на его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание.
Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обвинение ему еще не предъявлено.
Отметим, что сейчас предполагаемый виновник взрыва находится в реанимационном отделении. У его палаты выставлена охрана, передает «Интерфакс».
Напомним, взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске 20 марта. Здание было серьезно повреждено — обрушились стены, перекрытия и часть крыши. По последним данным, погибли три человека. Момент взрыва был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что причиной взрыва могли стать умышленные действия одного из жильцов — молодой житель Мурманска, имевший проблемы с законом, мог специально повредить газовое оборудование. При этом на его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание.
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