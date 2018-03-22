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    «Газпром» потребовал частично отменить решение суда по контракту с «Нафтогазом»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    «Газпром» потребовал частично отменить решение суда по контракту с «Нафтогазом»

    «Газпром» потребовал частично отменить решение суда по контракту с «Нафтогазом»

    «Газпром» потребовал частично отменить решение суда по контракту с «Нафтогазом»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • «Газпром» подал ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по контрактам на поставку газа на Украину.

    С ходатайством «Газпром» обратился в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

    При этом в российской компании указали на серьезные процессуальные ошибки и превышение арбитражем Стокгольма полномочий, передает РИА Новости.

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    Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить украинскому «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы доплата в итоге составила 2,56 млрд.

    В ответ в «Газпроме» отметили, что категорически возражают против того, чтобы за счет компании решались экономические проблемы Украины. Кроме того, «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом». Российская компания вернула предоплату за март и прекратил поставлять голубое топливо на Украину.

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