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    Жительница Москвы вернула украденного бывшим мужем сына. дети и подростки, Тверь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Москвы вернула украденного бывшим мужем сына

    Жительница Москвы вернула украденного бывшим мужем сына

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    Жительница Москвы вернула украденного бывшим мужем сына

    Жительница Москвы вернула украденного бывшим мужем сына

    Жительница Москвы вернула украденного бывшим мужем сына

      Жительница Москвы Марина Воронцова спустя семь месяцев поисков смогла найти сына. Бывший супруг силой забрал его и увез в неизвестном направлении. Женщина решила опубликовать фотографии маленького Глеба в Интернете с призывом помочь. И спустя время раздался долгожданный звонок.

      Последний раз Марина Воронцова видела сына семь месяцев назад — после развода. Сразу после решения суда бывший супруг Владлен Абдуллин забрал ребенка и увез в Тверскую область, не сказав ни слова бывшей жене. Он прятал мальчика в загородном доме, где поселился с новой возлюбленной. Переговоры с полицейскими и судебными приставами продолжались всю ночь — и в конце концов мужчина согласился вернуть трехлетнего ребенка матери.

      После воссоединения с сыном Марина намерена добиваться через суд, чтобы бывшего мужа лишили родительских прав.

      Подробности — в репортаже.

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