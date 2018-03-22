Жительница Москвы вернула украденного бывшим мужем сына

Жительница Москвы Марина Воронцова спустя семь месяцев поисков смогла найти сына. Бывший супруг силой забрал его и увез в неизвестном направлении. Женщина решила опубликовать фотографии маленького Глеба в Интернете с призывом помочь. И спустя время раздался долгожданный звонок.

Последний раз Марина Воронцова видела сына семь месяцев назад — после развода. Сразу после решения суда бывший супруг Владлен Абдуллин забрал ребенка и увез в Тверскую область, не сказав ни слова бывшей жене. Он прятал мальчика в загородном доме, где поселился с новой возлюбленной. Переговоры с полицейскими и судебными приставами продолжались всю ночь — и в конце концов мужчина согласился вернуть трехлетнего ребенка матери.



После воссоединения с сыном Марина намерена добиваться через суд, чтобы бывшего мужа лишили родительских прав.



Подробности — в репортаже.

