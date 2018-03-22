Звезда полицейских сериалов рассказал, как в пьяном угаре избивал возлюбленную

Появились кадры допроса актера Анатолия Наряднова, который жестоко избил супругу. Спасаясь от домашнего тирана, женщина постучалась в дверь квартиры соседей, прося о помощи. За ней выбежал сам артист. Со слов очевидцев, он схватил ее за волосы.

Красавец актер, обычно исполняющий в сериалах роли блюстителей закона, в жизни оказался отрицательным героем. Против него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По версии правоохранителей, пострадала от рук задержанного его же возлюбленная — женщина, с которой он уже много лет живет под одной крышей. Теперь она в больнице с серьезными травмами, уже написала заявление о побоях.



На вопросы стражей порядка Наряднов отвечал неуверенно, осторожно подбирал слова, пытаясь как-то сгладить свою вину. Потом все же рассказал подробности: все начиналось на кухне, с застолья и выпивки.



Алексей Наряднов, актер: «Я в тот момент уже был сильно пьяный… Она ударилась об стену и голову пробила себе, а потом два раза ногой по ребрам».



Возлюбленная актера Наряднова в больничной палате теперь пересматривает фильмы с любимым персонажем и с грустью понимает — отныне он герой не ее романа. У Татьяны травмы грудной клетки, черепно-мозговая, переломы ребер и множественные ушибы.



Актер признался: не контролировал себя, так как был нетрезв. Не вызвал скорую, когда избитая им женщина лежала на полу в коридоре, а потом не выпустил ее за порог квартиры, когда она, набравшись сил, пыталась позвать на помощь.



Есть и то, что серьезно усугубляет положение Наряднова. На записи с камеры наблюдения видно, как актер с пакетом вещей спешно выходит из дома. Это произошло после того, как на шум отреагировали соседи и заявили, что вызовут полицию. Искали артиста почти три дня. Это время, по словам стражей порядка, он провел в компании друзей.

