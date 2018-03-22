В дагестанские поселки ввели ОМОН после перестрелки из-за воды

В дагестанские поселки Чуни и Цухта стянуты отряды ОМОН, чтобы предотвратить возможный конфликт между жителями соседних населенных пунктов. Поделить селяне не могут родник. Спор продолжается уже много лет, но два дня назад между сторонами произошла потасовка.

Бойцы ОМОН в двух дагестанских селах работают с самого утра — они намерены зайти в каждый дом, опросить каждого жильца. Силовики ищут оружие, из которого накануне были ранены два человека. На границе двух населенных пунктов собрались не только мужчины — женщины и даже пенсионеры готовы были в прямом смысле врукопашную броситься на своих оппонентов. Сначала конфликтующие кидали друг в друга камни, а в какой-то момент раздались выстрелы. Остудить пыл разгоряченных селян пришлось полицейским и сотрудникам Росгвардии.



Источник раздора — родник, единственный на всю округу. Жители Цухты и Чуни никак не могут его между собой поделить. Горный ключ, если верить кадастровому плану, находится на территории одного из сел. Но если раньше живительной влаги хватало всем, то теперь ситуация в корне изменилась. В какой-то момент влага иссякла, а вместе с ней и терпение селян. Одни сетуют, что соседи перешли все границы дозволенного, проведя реконструкцию так называемого распределителя и забрав всю воду себе. Другие уверяют, что рады бы поделиться, да только самим уже не хватает.



Впервые конфликт разгорелся больше 10 лет назад, когда чиновники провели официальную границу между двумя селами. Так горный источник оказался на территории Чуни. В этот момент давняя дружба и добрососедские отношения закончились. И даже родственники перестали ходить друг к другу в гости.



Не так давно сотрудники администрации, которых попросили вмешаться в этот многолетний скандал, пообещали, что сделают все, чтобы живительную влагу оба села получали поровну. На месте колодца даже возвели дамбу с двумя накопителями. Правда, достроить все до конца еще не успели.



Известно, что, помимо двух раненых, в потасовке из-за брошенных камней пострадали еще 6 человек. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась. Разбираться в последствиях инцидента в горах теперь предстоит полицейским, они уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

