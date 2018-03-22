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    «До прорыва далеко»: Песков оценил отношения России и США

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    «До прорыва далеко»: Песков оценил отношения России и США

    «До прорыва далеко»: Песков оценил отношения России и США

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что до прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона пока далеко.

    По словам Пескова, сначала Москва и Вашингтон должны наладить двусторонний диалог.

    Дмитрий Песков: «Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум. До прорыва здесь еще далеко».

    Песков добавил, что по итогам телефонного разговора лидеров двух стран «президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места возможной встречи».

    Сообщения о предполагаемой встрече Путина и Трампа появились после того, как президент США поздравил российского лидера с победой на выборах. Во время телефонного разговора главы двух стран условились о развитии дальнейших контактов и обсудили возможность встречи в ближайшем будущем. После этого в США на президента Трампа обрушилась волна критики.

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