Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле

    комментировать
    • Фото: @Jamesvelectric / twitter.com
    В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле

    В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле

    В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле
  • Фото: @Jamesvelectric / twitter.com

    • Статуя популярного в массовой культуре монстраГодзиллы появилась в столице Японии.

    Трехметровое изваяние Годзиллы украсило площадь перед торговым центром Хибия Чантер в районе Юракучо в Токио. Как отмечает агентство Kyodo News, гигантский ящер из снятого в 2016 году фильма «Годзилла: Возрождение» стал самой большой статуей Годзиллы в Японии. На постаменте памятника висит табличка с надписью: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

    Предыдущая статуя Годзиллы, которая стояла на этой же площади с 1995 года, сопровождалась цитатой из первого фильма о монстре, выпущенного в 1954 году. На табличке было написано: «Я не думаю, что эта Годзилла — последняя».

    Площадь теперь переименовали в площадь Хибия Годзилла. Старую статую Годзиллы перенесут в кинотеатр Тохо, который откроется в этом районе через несколько дней.

    Годзилла — вымышленный монстр-мутант, персонаж комиксов, фильмов и мультфильмов. Это доисторический гигантский ящер-самец, проснувшийся из анабиоза после испытаний водородной бомбы и обладающий способностью извергать разрушительные тепловые лучи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru