Россиянин впал в кому после укуса комара в Таиланде

Житель Барнаула Герасим Григорьев, который заразился лихорадкой денге на курорте в Таиланде, впал в кому.
Сейчас состояние российского туриста оценивается как тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии в больнице на острове Пхукет.
Помогают Григорьеву не только местные врачи, но и дипломаты. Дело в том, что россиянин не оформил страховку, которая могла бы покрыть медицинские расходы. При этом лечение обходится как минимум 250 тыс. рублей в день.
Домой же россиянина отправить не получается по медицинским показаниям. Разрешение на транспортировку лечащий врач не выдает, передает «Интерфакс».
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое переносится комарами. Заболевшие страдают от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли.
Помогают Григорьеву не только местные врачи, но и дипломаты. Дело в том, что россиянин не оформил страховку, которая могла бы покрыть медицинские расходы. При этом лечение обходится как минимум 250 тыс. рублей в день.
Домой же россиянина отправить не получается по медицинским показаниям. Разрешение на транспортировку лечащий врач не выдает, передает «Интерфакс».
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое переносится комарами. Заболевшие страдают от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли.
Комментарии