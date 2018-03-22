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    Россиянин впал в кому после укуса комара в Таиланде

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    Россиянин впал в кому после укуса комара в Таиланде

    Россиянин впал в кому после укуса комара в Таиланде

    Россиянин впал в кому после укуса комара в Таиланде

    Житель Барнаула Герасим Григорьев, который заразился лихорадкой денге на курорте в Таиланде, впал в кому.

    Сейчас состояние российского туриста оценивается как тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии в больнице на острове Пхукет.

    Помогают Григорьеву не только местные врачи, но и дипломаты. Дело в том, что россиянин не оформил страховку, которая могла бы покрыть медицинские расходы. При этом лечение обходится как минимум 250 тыс. рублей в день.

    смотретьДипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге
    Дипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге
    Домой же россиянина отправить не получается по медицинским показаниям. Разрешение на транспортировку лечащий врач не выдает, передает «Интерфакс».

    Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое переносится комарами. Заболевшие страдают от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли.

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