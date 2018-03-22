Саркози отверг обвинения в предвыборных махинациях

Экс-президент Франции Николя Саркози считает безосновательными обвинения в незаконном получении денег от ливийского правительства на финансирование предвыборной кампании 2007 года.
Об этом Саркози заявил на допросе в суде, подчеркнув, что у следствия отсутствуют какие-либо материальные доказательства в подтверждение этой версии.
Саркози подчеркнул, что все обвинения в его адрес выстроены на голословных заявлениях экс-лидера Ливии Муамара Каддафи, его ближайшего окружения и франко-ливанского бизнесмена Зияда Таккьедина. Все эти заявления, по словам экс-президента, не соответсвуют действительности.
Николя Саркози, экс-президент Франции: «Я обвинен без каких-либо материальных доказательств на основании заявлений господина Каддафи, его сына, его племянника, его кузена, его официального представителя, его бывшего министра и по заявлениям господина Таккьедина, о котором известно, что он многократно получал деньги от ливийского государства. Я бы сказал, что он грабил ливийское государства. Относительно господина Таккьедина хотел бы вам напомнить, что он не подтверждает ни одной встречи со мной за период с 2005 по 2011 год».
При этом Саркози добавил, что проводившиеся ранее расследования не подтвердили заявления Таккьедина о существовании специальных схем перевода денег от клана Каддафи непосредственно Саркози. Кроме того, Саркози напомнил об уголовном прошлом Таккьедина и отметил, что никогда не принимал бизнесмена в Елисейском дворце, пишет газета Le Figaro.
Николя Саркози: «Учитывая отсутствие достоверности многочисленные противоречивые высказывания, заявления господина Таккьедина никак не могут являться вескими доказательствами».
Ранее судебные власти Франции предъявили бывшему главе государства обвинения в «пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании и сокрытии ливийских госсредств». Следователи утверждают, что у них есть показания посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро. Свидетельствовать против Саркози готов сын убитого в 2011 году Муаммара Каддафи.
Саркози подчеркнул, что все обвинения в его адрес выстроены на голословных заявлениях экс-лидера Ливии Муамара Каддафи, его ближайшего окружения и франко-ливанского бизнесмена Зияда Таккьедина. Все эти заявления, по словам экс-президента, не соответсвуют действительности.
Николя Саркози, экс-президент Франции: «Я обвинен без каких-либо материальных доказательств на основании заявлений господина Каддафи, его сына, его племянника, его кузена, его официального представителя, его бывшего министра и по заявлениям господина Таккьедина, о котором известно, что он многократно получал деньги от ливийского государства. Я бы сказал, что он грабил ливийское государства. Относительно господина Таккьедина хотел бы вам напомнить, что он не подтверждает ни одной встречи со мной за период с 2005 по 2011 год».
При этом Саркози добавил, что проводившиеся ранее расследования не подтвердили заявления Таккьедина о существовании специальных схем перевода денег от клана Каддафи непосредственно Саркози. Кроме того, Саркози напомнил об уголовном прошлом Таккьедина и отметил, что никогда не принимал бизнесмена в Елисейском дворце, пишет газета Le Figaro.
Николя Саркози: «Учитывая отсутствие достоверности многочисленные противоречивые высказывания, заявления господина Таккьедина никак не могут являться вескими доказательствами».
Ранее судебные власти Франции предъявили бывшему главе государства обвинения в «пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании и сокрытии ливийских госсредств». Следователи утверждают, что у них есть показания посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро. Свидетельствовать против Саркози готов сын убитого в 2011 году Муаммара Каддафи.
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