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    На севере Москвы открылись три новые станции метро

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    • Фото: best_svao / vk.com
    На севере Москвы открылись три новые станции метро

    На севере Москвы открылись три новые станции метро

    На севере Москвы открылись три новые станции метро
  • Фото: best_svao / vk.com

    • На севере Москве открылись станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии.

    В Москве сегодня прошла церемония открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская», передает «„Интерфакс“.

    Участвовавший в церемонии мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство большей части северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей — жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30–40 минут».

    С вводом участка метро пришло в крупные районы на севере Москвы — Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.

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