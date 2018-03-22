На севере Москвы открылись три новые станции метро

На севере Москве открылись станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»
Люблинско-Дмитровской линии.
В Москве сегодня прошла церемония открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская», передает «„Интерфакс“.
Участвовавший в церемонии мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство большей части северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров.
Сергей Собянин, мэр Москвы: Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей — жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30–40 минут».
С вводом участка метро пришло в крупные районы на севере Москвы — Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
Участвовавший в церемонии мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство большей части северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров.
Сергей Собянин, мэр Москвы: Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей — жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30–40 минут».
С вводом участка метро пришло в крупные районы на севере Москвы — Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
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