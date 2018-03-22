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    Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

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    Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

    Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

    Глава Гидрометцентра пообещал, что настоящая весна придет в Москву к концу недели.

    По словам Романа Вильфанда, в пятницу, 23 марта, температурный фон в столице будет скорее зимним — ожидаются мокрый снег и ветер. Холодно будет и в субботу.

    Ситуация начнет меняться в воскресенье. Если в ночь на 25 марта в Москве будет до минус 10, то днем воздух может прогреться до 4 градусов тепла. Продолжится потепление и в понедельник. Ожидается, что термометры покажут до плюс 6, передает «Интерфакс».

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