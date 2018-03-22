Саудовская Аравия отправит на ПМЭФ-2018 самую представительную делагацию в истории форума

Делегация Саудовской Аравии посетила Москву, чтобы обсудить участие представителей Королевства в Петербургском международном экономическом форуме 2018 года (ПМЭФ-2018 ).

В ходе переговоров представителей Генерального инвестиционного агентства Саудовской Аравии (SAGIA) с руководством фонда «Росконгресс» стороны обсудили застройку саудовского стенда в выставочной зоне ПМЭФ-2018 и выдвинули идеи для формирования деловой и культурной программы визита.



Особое внимание было уделено инициативе проведения российско-саудовского круглого стола и подписанию соглашения о сотрудничестве между SAGIA и фондом «Росконгресс» в рамках ПМЭФ. Также на форуме ожидается подписание серии межправительственных российско-саудовских соглашений.



Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ: «Саудовская Аравия была и остается важным ближневосточным партнером России. Участие делегации из Королевства на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества».



Представители SAGIA отметили, что Саудовская Аравия направит в этом году на ПМЭФ самую представительную делегацию в истории мероприятия. В ее состав войдут министры экономического профиля, а также главы крупнейших компаний Королевства, всего более 150 делегатов.



