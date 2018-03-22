Елена Воробей подарила участнице шоу «Ты супер!» плюшевого Ждуна

В звездную группу поддержки участников конкурса «Ты супер!» вошла известная артистка Елена Воробей. Она приехала на съемки шоу специально для того, чтобы увидеть свою землячку Снежану Гордеенко из Белоруссии.
Снежана Гордеенко страстно любит музыку, танцы и занимается рукоделием. С пяти лет конкурсантка серьезно обучается пению и ответственно подходит к каждому уроку и выступлению. Девочка мечтает, чтобы у всех детей была большая дружная семья, и это не случайно: в возрасте трех лет она стала частью новой семьи. На тот момент у родителей уже была родная дочь, и будущая звезда эстрады стала первым приемным ребенком. Именно она помогла папе и маме принять важное решение, благодаря которому в семье появилось еще семеро детей.
Юная певица встретила Елену Воробей вместе с мамой Анной, которую позвали на сцену члены жюри, чтобы лично выразить восхищение ее талантливой дочерью. Елена пожелала удачи Снежане и подарила участнице проекта «Ты супер!» теплый шарф и плюшевого Ждуна.
Елена Воробей, заслуженная артистка Российской Федерации: «Я сегодня хочу загадать желание, и если вдруг оно сбудется, я стану немножечко счастливее. Я очень хочу еще раз выйти на эту сцену и спеть вместе с тобой. Я надеюсь, что у нас загорится четыре зеленых огонечка!»
Узнать подробности встречи участницы проекта Снежаны Гордеенко и известной артистки Елены Воробей зрители НТВ смогут в субботу 24 марта, в 20:00.
Юная певица встретила Елену Воробей вместе с мамой Анной, которую позвали на сцену члены жюри, чтобы лично выразить восхищение ее талантливой дочерью. Елена пожелала удачи Снежане и подарила участнице проекта «Ты супер!» теплый шарф и плюшевого Ждуна.
Елена Воробей, заслуженная артистка Российской Федерации: «Я сегодня хочу загадать желание, и если вдруг оно сбудется, я стану немножечко счастливее. Я очень хочу еще раз выйти на эту сцену и спеть вместе с тобой. Я надеюсь, что у нас загорится четыре зеленых огонечка!»
Узнать подробности встречи участницы проекта Снежаны Гордеенко и известной артистки Елены Воробей зрители НТВ смогут в субботу 24 марта, в 20:00.
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