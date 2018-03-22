Саратовских силовиков попытались взорвать с помощью ноутбука

Сотрудники полиции и Росгвардии были ранены при взрыве ноутбука в Саратовской области.
Как сообщает региональное управление СК, сотрудники полиции и Росгвардии в ходе расследования уголовного дела должны были встретиться с людьми, обладающими необходимой информацией. Вечером в среду силовики прибыли в условленное место примерно в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района. Однако люди, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи полицейские и росгвардейцы нашли ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Оба были отправлены в больницу.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, после этого были задержаны 55-летний житель Саратова и 40-летний житель Энгельса. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Незаконные хранение оружия и боеприпасов».
Задержанных проверяют их причастность к другим преступлениям в регионе. По данным местных СМИ, они имеют отношение к убийству гендиректора одной из строительных компаний Джафарова, который был застрелен в Саратове осенью прошлого года.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, после этого были задержаны 55-летний житель Саратова и 40-летний житель Энгельса. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Незаконные хранение оружия и боеприпасов».
Задержанных проверяют их причастность к другим преступлениям в регионе. По данным местных СМИ, они имеют отношение к убийству гендиректора одной из строительных компаний Джафарова, который был застрелен в Саратове осенью прошлого года.
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