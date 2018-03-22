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    Савченко продемонстрировала в Раде свои гранаты

    8 комментариев
    • Фото: ukrstream.tv
    Савченко продемонстрировала в Раде свои гранаты

    Савченко продемонстрировала в Раде свои гранаты

    Савченко продемонстрировала в Раде свои гранаты
  • Фото: ukrstream.tv

    • Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке теракта в парламенте, пришла в Верховную раду с плодами граната.

    Два граната депутат принесла на заседание регламентного комитета, который рассматривает вопрос о лишении ее неприкосновенности.

    Надежда Савченко, депутат Верховной рады: «Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко от смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были. Были у меня гранаты. Вот».

    После этого Савченко достала из сумки плоды и положила их перед собой.

    Впрочем, необычное выступление депутату не помогло. Регламентный комитет Рады поддержал ходатайство Генпрокуратуры, которая попросила разрешения привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Решение депутаты приняли единогласно, сообщает РИА Новости.

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    Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Рады. По его словам, депутатов должны были забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Руководить нападением якобы должна была сама Савченко. Отметим, что в Сети не так давно обсуждали инцидент, когда Савченко вывели из зала Рады с сумкой, в которой было оружие.

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