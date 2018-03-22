В Москве бывшего депутат Госдумы задержали за хищение 2,5 млрд

Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского задержали по подозрению в мошенничестве.
По данным правоохранительных органов, Варшавский вместе с подельниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», который в 2015 году лишился лицензии.
В отношении экс-депутата возбуждено дело по статье «Мошенничество». Варшавский подозревается в хищении 2,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Вадим Варшавский был депутатом Госдумы IV и V созывов, работал в комитете по промышленности.
В отношении экс-депутата возбуждено дело по статье «Мошенничество». Варшавский подозревается в хищении 2,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Вадим Варшавский был депутатом Госдумы IV и V созывов, работал в комитете по промышленности.
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