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    В Москве бывшего депутат Госдумы задержали за хищение 2,5 млрд

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пивоваров
    В Москве бывшего депутат Госдумы задержали за хищение 2,5 млрд

    В Москве бывшего депутат Госдумы задержали за хищение 2,5 млрд

    В Москве бывшего депутат Госдумы задержали за хищение 2,5 млрд
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пивоваров

    • Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского задержали по подозрению в мошенничестве.

    По данным правоохранительных органов, Варшавский вместе с подельниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», который в 2015 году лишился лицензии.

    В отношении экс-депутата возбуждено дело по статье «Мошенничество». Варшавский подозревается в хищении 2,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

    Вадим Варшавский был депутатом Госдумы IV и V созывов, работал в комитете по промышленности.

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