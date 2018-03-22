Мертвую девочку нашли на свалке в Ленобласти

На свалке в Волховском районе Ленинградской области тракторист обнаружил тело младенца.
Установлено, что мертвая девочка попала на полигон твердых коммунальных и промышленных отходов из города Сясьстрой Волховского района. Позднее тело ребенка среди бытовых отходов нашел тракторист.
По данному факту возбуждено дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, сообщили в управлении СК по Ленобласти.
По данному факту возбуждено дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, сообщили в управлении СК по Ленобласти.
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