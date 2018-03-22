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    Житель Подмосковья месяц держал в плену и насиловал женщину

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    Житель Подмосковья месяц держал в плену и насиловал женщину

    Житель Подмосковья месяц держал в плену и насиловал женщину

    В подмосковном поселке Малаховка задержан 34-летний мужчина, державший в плену 30-летнюю знакомую.

    По данным следствия, местный житель 12 февраля заманил женщину к себе, предложив ей убраться, и запер ее в доме. Мужчина не только держал свою жертву в плену, но и насиловал ее.

    Однако 19 марта женщине удалось позвонить на горячую линию службы «112» и сообщить о произошедшем. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленник был задержан.

    В отношении жителя Люберецкого района возбуждено уголовное дело об изнасиловании и незаконном лишении свободы. Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщили в подмосковном управлении СК.

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