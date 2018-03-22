Главный стиляга российской эстрады Валерий Сюткин отмечает 60-летний юбилей

За долгие годы на музыкальной сцене Валерий Сюткин много раз менял образ, но всегда оставался верен рок-н-роллу .

В 80-х годах, когда цензура уже доживала свой век, но все еще могла перекрыть воздух талантливым музыкантам, Сюткин высмеивал типичные бытовые явления позднего СССР. А в 90-е, когда ветер демократии снес все запреты, наоборот, ностальгировал. Переоделся в изысканный пиджак, сделал прическу «назад в шестидесятые» и начал исполнять классический рок-н-ролл. Впрочем, кое-что осталось неизменным — легкая ироничная улыбка и голос, который с каждым слушателем общался как со старым другом.



Игорь Бутман, народный артист России: «Добрый, юный, веселый и очень близкий — так, наверное, можно про него сказать».



Пока его коллеги описывали свою жизнь высокопарными словами, он пел о чем-то совсем обыденном. Но именно гимны Сюткина авиаперелетам, поездкам в метро, оранжевому галстуку стали классикой популярной музыки. Такая простота оставила след и в нем самом.



Валерий Сюткин, заслуженный артист России: «Я имею удовольствие и честь констатировать, что я счастливый человек — легкий и независимый, как комар из интермедии Жванецкого. Вы пробуете зашвырнуть комара куда-то, а он не летит, куда вы его бросаете, он летит сам по себе и плюет на вас».



Эта комариная легкость никогда не давала Сюткину остановиться. В списке, где он побывал с выступлениями, и Афганистан (там артист пел для советских войск), и семь Олимпиад. Там, шутит Сюткин, спортсмены к нему настолько привыкли, что артист стал таким же олимпийским талисманом, как чебурашка.



Илья Авербух, заслуженный мастер спорта России: «Он человек неформальный, это очень важно. Спортсмены чувствуют эти вещи. Он очень переживал на трибунах, срывал горло, но потом находил силы и пел до утра для всех, кто приходил в Русский дом».



Он не останавливается и сейчас, хотя по закону имеет право уйти на заслуженный отдых. 60 лет для Валерия — лишь цифра в Трудовом кодексе. Сегодня он активно репетирует с оркестром Игоря Бутмана, готовит большой концерт и регулярно появляется в телешоу. И, как отмечает корреспондент НТВ Владимир Аракелов, поражает зрителей не только своим внешним видом и обаянием, но и энергией, которой с возрастом у него, кажется, только прибывает.



