В Белоруссии вспоминают жертв Хатынской трагедии

Сегодня ровно 75 лет исполняется со дня трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года фашисты дотла сожгли деревню вместе с ее жителями — женщинами, стариками и детьми. 149 человек гитлеровцы заперли в сарае. Белорусская деревня стала одним из символов всего ужаса Второй мировой войны.

В марте 1943 года в перестрелке с партизанами был убит немецкий олимпийский чемпион Ханс Вельке — один из любимцев фюрера. В ответ немцы согнали местных жителей в сарай и подожгли. Тех, кто пытался выбраться из полыхающего строения, расстреливали из пулеметов. Погибли 149 человек, 75 детей. Все приказы отдавали немцы. Вместе с ними жгли и стреляли украинские националисты. Основу батальона составили западники из Буковинского куреня. Под занавес войны нацподразделения перебросили во Францию. Большинство палачей, включая командование, осели за границей.



Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник национального архива Белоруссии: «Дело в том, что судьба многих неизвестна. Никто никогда не занимался. Многие приехали и жили на Украине спокойно. Дело в том, что этим националистам Буковинского куреня в Черновцах сегодня поставлен памятник. За их вклад в борьбу за независимость Украины. Они сегодня национальные герои Украины».



К уголовной ответственности после войны удалось привлечь немногих.



Артур Зельский, директор государственного мемориала «Хатынь»: «К сожалению, возмездие земное не всегда торжествует, будем надеяться, что хотя бы восторжествует возмездие небесное».



Для Белоруссии Хатынь давно стала собирательным образом и национальным символом. В республике даже создана электронная база сожженных деревень. Их количество едва ли не вдвое превышает цифры, принятые при советской власти. По последним данным, за время немецкой оккупации в стране были уничтожены 9093 населенных пункта. При этом историки и архивисты говорят, что этот страшный список неполон и нуждается в расширении. До сих пор находятся свидетельства и документальные доказательства уничтожения деревень, которые не были учтены. Хотя их сожгли дотла вместе с мирными жителями.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.