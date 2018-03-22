Российские военные привезли беженцам из Восточной Гуты еду, матрасы и одеяла

Более 86 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала введения гуманитарных пауз. Об этом сообщили в российском Центре по примирению. Только за сутки через гумкоридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин вышли более пяти тысяч мирных жителей, которых наши военные полностью обеспечили продуктами питания. Людям также помогают обустроить быт.

Нынешние жители Восточной Гуты — это потомки бедуинов и разорившихся крестьян, бежавших в конце 50-х годов, во времена Великой засухи, из северных районов страны и заселивших богатый сельскохозяйственный пояс вокруг сирийской столицы.



Радикальные группировки довели ситуацию в некогда симпатичных древних городах, что в двух шагах от Дамаска, до настоящего абсурда. Люди здесь, например, пять лет не видели яблок.



Сейчас российские военные завозят в лагерь очередную партию подушек, одеял и матрасов.



Олег Боровлев, начальник группы по доставке гуманитарной помощи ЦПВС: «Людям нужна эта помощь, очень тяжело людям. Россия помогает, Россия видит их».



Житель лагеря для перемещенных лиц из Гуты: «У нас сегодня впервые был нормальный завтраки — горячие бобы, лепешки, вареные яйца. Правда, спали на голой земле, теперь благодаря вам будем спать на матрасах».



Потомки бедуинов и фермеров быстро обустраиваются на новом месте. В лагере царит благодушное настроение. Многие дети благодаря волонтерам сегодня впервые услышали живую музыку, ведь у боевиков «Фронт ан-Нусры» музыка под запретом, это«харам». Люди могут слушать только «нашиды», то есть песнопения с мужским вокалом без сопровождения музыкальных инструментов.



Обитатели лагеря лелеют надежду, что операция по освобождению предместий столицы не продлиться слишком долго. Им не терпится увидеть родные дома или хотя бы дворы, если жилища не уцелели, передает корреспондент НТВ Вадим Фефилов.



