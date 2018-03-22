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    При стрельбе в Сан-Франциско ранены шесть человек

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    При стрельбе в Сан-Франциско ранены шесть человек

    При стрельбе в <nobr>Сан-Франциско</nobr> ранены шесть человек

    В американском городе Сан-Франциско произошла стрельба. Ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.

    По данным телеканала Fox News, в полицейское управление города поступил звонок с сообщением о вооруженном огнестрельным оружием мужчине. На вызов приехали правоохранители и попытались задержать вооруженного мужчину. Однако он открыл огонь по стражам порядка.

    Отмечается, что злоумышленник сделал более 20 выстрелов. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате стрелок был ранен и задержан.

    При этом пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Все они доставлены в ближайшую больницу. Состояние двоих из них врачи оценивают как критическое.

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