При стрельбе в Сан-Франциско ранены шесть человек

В американском городе
Сан-Франциско произошла стрельба. Ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.
По данным телеканала Fox News, в полицейское управление города поступил звонок с сообщением о вооруженном огнестрельным оружием мужчине. На вызов приехали правоохранители и попытались задержать вооруженного мужчину. Однако он открыл огонь по стражам порядка.
Отмечается, что злоумышленник сделал более 20 выстрелов. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате стрелок был ранен и задержан.
При этом пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Все они доставлены в ближайшую больницу. Состояние двоих из них врачи оценивают как критическое.
Отмечается, что злоумышленник сделал более 20 выстрелов. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате стрелок был ранен и задержан.
При этом пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Все они доставлены в ближайшую больницу. Состояние двоих из них врачи оценивают как критическое.
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