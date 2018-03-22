Житель Чувашии пойдет под суд за обнаженное видео с бывшей женой

В Чувашии возбудили уголовное дело против
34-летнего мужчины, который записал видео обнаженной экс-супруги без ее согласия.
По версии следствия, безработный мужчина замаскировал в ванной комнате свой мобильный телефон, на который и снимал супругу без ее ведома. Всё происходило после того, как она подала на развод. Когда женщина об этом узнала, она обратилась в правоохранительные органы.
Сейчас бывшие супруги разведены и не живут вместе. А против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо два года принудительных работ, сообщили в СУ СКР по региону.
Сейчас бывшие супруги разведены и не живут вместе. А против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо два года принудительных работ, сообщили в СУ СКР по региону.
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