Под Тверью сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

В Тверской области сошла с рельсов колесная пара локомотива пассажирского поезда
«Санкт-Петербург — Белгород».
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, авария произошла на перегоне Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги. Пострадавших в результате происшествия нет.
ГУ МЧС по региону: «По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда „Санкт-Петербург — Белгород“. Пострадавших нет».
На место происшествия отправлен восстановительный поезд со станции Бологое. После проведения восстановительных работ электровоз заменят, и поезд продолжит путь по своему по маршруту. Предполагается, что задержка поезда составит около трех часов.
На движение других поездов авария не повлияла. Поезда следуют по второму пути, сообщает ТАСС.
ГУ МЧС по региону: «По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда „Санкт-Петербург — Белгород“. Пострадавших нет».
На место происшествия отправлен восстановительный поезд со станции Бологое. После проведения восстановительных работ электровоз заменят, и поезд продолжит путь по своему по маршруту. Предполагается, что задержка поезда составит около трех часов.
На движение других поездов авария не повлияла. Поезда следуют по второму пути, сообщает ТАСС.
Комментарии