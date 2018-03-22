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    Под Тверью сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

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    Под Тверью сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

    Под Тверью сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

    В Тверской области сошла с рельсов колесная пара локомотива пассажирского поезда «Санкт-Петербург — Белгород».

    Как сообщили в ГУ МЧС по региону, авария произошла на перегоне Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги. Пострадавших в результате происшествия нет.

    ГУ МЧС по региону: «По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда „Санкт-Петербург — Белгород“. Пострадавших нет».

    На место происшествия отправлен восстановительный поезд со станции Бологое. После проведения восстановительных работ электровоз заменят, и поезд продолжит путь по своему по маршруту. Предполагается, что задержка поезда составит около трех часов.

    На движение других поездов авария не повлияла. Поезда следуют по второму пути, сообщает ТАСС.

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