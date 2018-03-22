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    В Иркутской области пьяный сотрудник Росгвардии застрелил напарника

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    В Иркутской области пьяный сотрудник Росгвардии застрелил напарника

    В Иркутской области пьяный сотрудник Росгвардии застрелил напарника

    Следователи Иркутской области разбираются в обстоятельствах убийства сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии в Катангском районе.

    По данным следствия, 18 марта в 320 км от райцентра Ербогачен между двумя сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии произошла ссора. В результате ордин из них выстрелил в другого из служебного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте.

    Убийца попытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако был разоружен и задержан, передает «Интерфакс».

    По данным местных СМИ, мужчины сопровождали груз взрывчатых веществ на одно из нефтяных месторождений в Катангском районе. Во время конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



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