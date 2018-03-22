В Иркутской области пьяный сотрудник Росгвардии застрелил напарника

Следователи Иркутской области разбираются в обстоятельствах убийства сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии в Катангском районе.
По данным следствия, 18 марта в 320 км от райцентра Ербогачен между двумя сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии произошла ссора. В результате ордин из них выстрелил в другого из служебного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте.
Убийца попытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако был разоружен и задержан, передает «Интерфакс».
По данным местных СМИ, мужчины сопровождали груз взрывчатых веществ на одно из нефтяных месторождений в Катангском районе. Во время конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Убийца попытался скрыться с места преступления на автомобиле, однако был разоружен и задержан, передает «Интерфакс».
По данным местных СМИ, мужчины сопровождали груз взрывчатых веществ на одно из нефтяных месторождений в Катангском районе. Во время конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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