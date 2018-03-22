США выделят более 250 млн долларов на борьбу с «российской угрозой»

Американский конгресс согласовал проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября. На противодействие «российскому влиянию» из бюджета выделят «более 250 миллионов долларов».
Как сообщает Reuters, американские госучреждения получат 1,3 триллиона долларов. 380 миллионов будет потрачено на защиту американской избирательной системы, а ФБР дополнительно получит 307 миллионов, которые потратит на борьбу с «российскими кибератаками».
Еще 420 миллионов долларов будет выделено на помощь Украине и 105 миллионов — на помощь Грузии. При этом конгресс отдельно выделит Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи, включая закупки летального оружия.
Проект бюджета подпишет президент США Дональд Трамп.
Ранее Минобороны США уже одобрило поставки Украине вооружений. В частности, противотанковые ракеты и ракетные установки Javelin Киев получит бесплатно. Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что ожидает получить американское оружие уже в этом году.
Еще 420 миллионов долларов будет выделено на помощь Украине и 105 миллионов — на помощь Грузии. При этом конгресс отдельно выделит Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи, включая закупки летального оружия.
Проект бюджета подпишет президент США Дональд Трамп.
Ранее Минобороны США уже одобрило поставки Украине вооружений. В частности, противотанковые ракеты и ракетные установки Javelin Киев получит бесплатно. Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что ожидает получить американское оружие уже в этом году.
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