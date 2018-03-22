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    Дворкович проверил готовность объектов к ЧМ-2018. Калининград, спорт, стадионы, строительство, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДворкович проверил готовность объектов к ЧМ-2018

    Дворкович проверил готовность объектов к ЧМ-2018

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    Дворкович проверил готовность объектов к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Дворкович проверил готовность объектов к ЧМ-2018

    Дворкович проверил готовность объектов к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В России полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Спортивные объекты в Калининграде уже осмотрел вице-премьер Аркадий Дворкович.

      Дворкович побывал на стадионе, где в апреле пройдут первые тестовые матчи. Возводили арену по принципу конструктора — ее собирали из готовых частей, что позволило повысить скорость строительства.

      Аркадий Дворкович, вице-премьер: «Это современный стадион на 35 тысяч зрителей, прекрасное поле, есть все необходимое оборудование. Прекрасный стадион для Калининграда, для России в целом и, разумеется, для гостей чемпионата мира».

      Калининградский стадион примет 4 матча турнира. В будущем вокруг арены вырастет целый микрорайон, появится парк отдыха. Благодаря мундиалю, город также получит новые тренировочные площадки, отели и оздоровительный комплекс.

      смотретьКорреспонденты НТВ за три месяца до старта ЧМ-2018 проверили готовность стадионов
      Корреспонденты НТВ за три месяца до старта ЧМ-2018 проверили готовность стадионов
      На минувшей неделе был введен в эксплуатацию еще один стадион, который примет матчи чемпионата. В Ростове-на-Дону открыли стадион «Ростов Арена».

      Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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