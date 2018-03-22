Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber

В Сети появилось видео смертельного ДТП с участием автомобиля Uber, который находился в режиме автопилота. Кадры аварии опубликовала полиция американского города Темпе, штат Аризона.
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Пресс-служба полиции Темпе: «Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна».
Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber сбил 49-летнюю велосипедистку Элейн Херцберг. Правоохранители не нашли в аварии вины автоматики Uber.
По словам шефа полиции Темпе Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, находившийся в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. Водитель понял, что произошло, только услышав звук удара. Машина, оснащенная двумя камерами, тоже не предпринимала попыток затормозить.
В Uber заявили, что тесно сотрудничают с местными властями, чтобы установить детали случившегося. В компании сообщили, тестирование автомобилей в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто в связи с этим случаем временно приостановлено.
Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber сбил 49-летнюю велосипедистку Элейн Херцберг. Правоохранители не нашли в аварии вины автоматики Uber.
По словам шефа полиции Темпе Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, находившийся в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. Водитель понял, что произошло, только услышав звук удара. Машина, оснащенная двумя камерами, тоже не предпринимала попыток затормозить.
В Uber заявили, что тесно сотрудничают с местными властями, чтобы установить детали случившегося. В компании сообщили, тестирование автомобилей в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто в связи с этим случаем временно приостановлено.
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