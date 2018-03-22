Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber. ДТП, США, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber

    Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber

    комментировать
    Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber

    Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber

    Опубликовано видео смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber

      В Сети появилось видео смертельного ДТП с участием автомобиля Uber, который находился в режиме автопилота. Кадры аварии опубликовала полиция американского города Темпе, штат Аризона.

      Пресс-служба полиции Темпе: «Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна».

      Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber сбил 49-летнюю велосипедистку Элейн Херцберг. Правоохранители не нашли в аварии вины автоматики Uber.
      По словам шефа полиции Темпе Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, находившийся в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. Водитель понял, что произошло, только услышав звук удара. Машина, оснащенная двумя камерами, тоже не предпринимала попыток затормозить.

      В Uber заявили, что тесно сотрудничают с местными властями, чтобы установить детали случившегося. В компании сообщили, тестирование автомобилей в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто в связи с этим случаем временно приостановлено.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru