Песков указал на нестыковки в деле Скрипаля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил целый ряд противоречий в деле Скрипаля. В частности, он обратил внимание на то, что первые обвинения в адрес России появились через пару часов после инцидента, в то время как эксперты ОЗХО заявили, что даже предварительный анализ использованного в Солсбери вещества займет порядка трех недель.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с „высокой вероятностью“ несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо».
В интервью RT он также отметил, что до сих пор не ясно, почему в отравлении Скрипаля начали бездоказательно обвинять Москву.
Дмитрий Песков: «Позвольте мне провести очень грубую аналогию. В центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании».
Песков добавил, что Скрипаль был передан Великобритании в рамках обмена. Если бы он представлял для Москвы опасность — его бы просто не отпустили.
В интервью RT он также отметил, что до сих пор не ясно, почему в отравлении Скрипаля начали бездоказательно обвинять Москву.
Дмитрий Песков: «Позвольте мне провести очень грубую аналогию. В центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании».
Песков добавил, что Скрипаль был передан Великобритании в рамках обмена. Если бы он представлял для Москвы опасность — его бы просто не отпустили.
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