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    СМИ: заявление Трампа о встрече с Путиным застало Белый дом врасплох

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    СМИ: заявление Трампа о встрече с Путиным застало Белый дом врасплох

    СМИ: заявление Трампа о встрече с Путиным застало Белый дом врасплох

    Слова президента США Дональда Трампа о возможности проведения в ближайшее время двусторонней встречи с Владимиром Путиным застали врасплох Белый дом.

    По информации газеты The Washington Post, в преддверии разговора Путина и Трампа окружение американского лидера не рассматривало вариант проведения двусторонних переговоров на высшем уровне. Никаких инструкций о подготовке такой встречи не поступало.

    В материале уточняется, что до настоящего времени предварительные рабочие графики предусматривали одновременное пребывания лидеров России и США в одной и той же стране только в ноябре 2018 года. Речь шла об участии Владимира Путина и Дональда Трампа в саммите Группы двадцати в Аргентине.

    Ранее на этой неделе Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Он поздравил его с переизбранием, несмотря на рекомендации советников не делать этого. Кроме того, лидеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем. В США на главу государства обрушилась волна критики.

    Тем не менее, американский лидер заявил, что считает решение поздравить российского коллегу с победой на выборах верным. Он отметил, что с Россией нужно ладить, ведь у двух стран есть общие задачи.

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