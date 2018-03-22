Посольство РФ потребовало извинений от Госдепа за обвинения по делу Скрипаля

В посольстве РФ заявили, что Соединенные Штаты должны предоставить доказательства причастности России к отравлению Скрипаля или принести извинения за обвинения.
Посольство России в США: «Удивляют некомпетентные суждения госпожи Хезер Науэрт (официальный представитель Госдепа, — ред.). Давно она стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых „незаконных действий“ России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди».
В посольстве добавили, что любая «силовая» риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна.
Накануне в МИД РФ на брифинге иностранным послам раздали памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В частности, в записке отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. Тем не менее Лондон бездоказательно обвинил Россию в инциденте в Солсбери. В МИД отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов, особенно в свете того Москва расценивает случившееся как теракт, в котором пострадал российская гражданка Юлия Скрипаль.
В посольстве добавили, что любая «силовая» риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна.
Накануне в МИД РФ на брифинге иностранным послам раздали памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В частности, в записке отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. Тем не менее Лондон бездоказательно обвинил Россию в инциденте в Солсбери. В МИД отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов, особенно в свете того Москва расценивает случившееся как теракт, в котором пострадал российская гражданка Юлия Скрипаль.
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