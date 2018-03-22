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    Как закалялась ненависть: зачем на Украине борются с литературными героями. Польша, Украина, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак закалялась ненависть: зачем на Украине борются с литературными героями

    Как закалялась ненависть: зачем на Украине борются с литературными героями

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    Как закалялась ненависть: зачем на Украине борются с литературными героями

    Как закалялась ненависть: зачем на Украине борются с литературными героями

    Как закалялась ненависть: зачем на Украине борются с литературными героями

      Ритуальной жертвой назвали в России явно демонстративный выпад Киева — он официально разорвал экономические отношения с Москвой. Украинские депутаты предупреждают: это нанесет еще больший урон машиностроению, металлургии и энергетике, приведет к падению доходов бюджета, сокращению рабочих мест и, как следствие, дальнейшему обнищанию населения. Других торговых партнеров у страны фактически нет. А отношение к памятникам и истории — это последний гвоздь. Из-за этого Киев теряет последних союзников в Европе.

      Молодчики с кувалдами за несколько секунд управились с памятным знаком генералу, освобождавшему Украину от фашистов и получившему смертельное ранение на этой земле. И на этом не планируют останавливаться. Украинские вандалы теперь борются не только с реальными героями, но и с литературными. В городе Боярка Киевской области снесли памятник Павке Корчагину, герою романа Островского «Как закалялась сталь». Правда, его ликвидировали не радикалы из подворотни, а чиновники, которые тоже давно включились в передел — точнее, в беспредел — украинской истории.

      Если в Москве уже перестали реагировать на эту борьбу с прошлым, то в Польше, после того, как во Львове устроили взрыв на «Мемориале орлят», возмущению не было предела. Польские активисты демонстративно, прямо напротив украинского посольства, сожгли портреты Бандеры и Шухевича. Не выдержал даже знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси, которого трудно заподозрить в нелюбви к Украине.

      Кшиштоф Занусси, режиссер: «Это вандализм, это варварство. Люди боролись, надеясь, что они боролись за хорошее дело. И уже история рассудит, в какой степени они были правы. А устраивать взрывы и трогать покойных — это просто варварство».

      Но тут уже никто не хочет останавливаться. Накануне в Тернополе польский студент сжег украинский герб.

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