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    Спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Москве

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    Спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Москве

    Спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Москве

    Спасатели завершили работы на месте обрушения здания на Трубной улице в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    ГУ МЧС России по Москве: «Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование здания и поиск возможных пострадавших с привлечением кинологической службы. Пострадавших нет».

    В настоящее время все работы завершены.

    смотретьПоявилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве
    Появилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве
    Частичное обрушение фасада и кровли находящегося на реконструкции ветхого здания произошло сегодня в центре Москвы на Трубной улице, дом 31. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров.

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