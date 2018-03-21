Спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Москве

Спасатели завершили работы на месте обрушения здания на Трубной улице в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
ГУ МЧС России по Москве: «Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование здания и поиск возможных пострадавших с привлечением кинологической службы. Пострадавших нет».
В настоящее время все работы завершены.
Частичное обрушение фасада и кровли находящегося на реконструкции ветхого здания произошло сегодня в центре Москвы на Трубной улице, дом 31. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров.
В настоящее время все работы завершены.
Частичное обрушение фасада и кровли находящегося на реконструкции ветхого здания произошло сегодня в центре Москвы на Трубной улице, дом 31. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров.
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