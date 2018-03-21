Космический корабль «Союз МС-08» взял курс на МКС

Российский космический корабль «Союз
МС-08» взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Произошло разделение корабля и третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Уточняется, что корабль будет причаливать к МКС по традиционной двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 22:41 мск 23 марта.
Сближение ТПК «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции, передает «Интерфакс».
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблем «Союз МС-08» стартовала с Байконура сегодня в 20:44 мск.
На Международной космической станции новых членов экипажа — космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда — готовятся встречать российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.
Сближение ТПК «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции, передает «Интерфакс».
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблем «Союз МС-08» стартовала с Байконура сегодня в 20:44 мск.
На Международной космической станции новых членов экипажа — космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда — готовятся встречать российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.
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